Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Properti

Guru Honorer & Penjaga Ruang Jenazah Termasuk Penerima Kunci Rumah Bersubsidi

Senin, 22 Desember 2025 – 13:04 WIB
Guru Honorer & Penjaga Ruang Jenazah Termasuk Penerima Kunci Rumah Bersubsidi - JPNN.COM
Ilustrasi - Rumah bersubsidi. Foto: Humas Kementerian PUPR

jpnn.com - JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto di Kota Serang, Banten, Sabtu (20/12), memimpin acara akad massal dan serah terima kunci 50.030 rumah bersubsidi.

Sebagian besar dari para penerima kunci rumah bersubsidi merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk guru honorer.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari berharap program perumahan pemerintah yang saat ini dikerjakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) juga dapat mencetak pengembang-pengembang (developer) yang berkualitas.

Baca Juga:

Pasalnya, Qodari menjelaskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memiliki target besar di sektor perumahan, mulai dari pembangunan rumah-rumah bersubsidi yang baru, hingga renovasi rumah-rumah warga yang tidak layak huni.

Setidaknya, ada tiga juta rumah layak huni bersubsidi yang ditargetkan terbangun dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo.

"Pak Ara dan Kementerian PKP membangun suatu ekosistem untuk mengerjakan pekerjaan raksasa ini, pekerjaan besar ini. Di dalamnya, ada developer, kemudian ada perbankan, ada asosiasi perumahan," kata Qodari dalam siaran resmi Kantor Staf Presiden di Jakarta, Senin (22/12).

Baca Juga:

Ara yang disebut oleh Qodari merujuk kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Qodari kemudian mengungkap harapannya bahwa ekosistem yang dibangun oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu dapat mencetak pengembang-pengembang perumahan subsidi yang berkualitas.

Program rumah bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk guru honorer.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   rumah bersubsidi  MBR  honorer  guru honorer  Muhammad Qodari 
BERITA RUMAH BERSUBSIDI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp