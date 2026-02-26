Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Hukum

Guru Honorer Rangkap Jabatan Sudah Dikeluarkan dari Rutan

Kamis, 26 Februari 2026 – 08:45 WIB
Ilustrasi rumah tahanan atau rutan. Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Kejaksaan RI menghentikan kasus seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, yang ditetapkan sebagai tersangka gegara melakukan rangkap jabatan.

Guru honorer itu merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) sehingga diduga merugikan negara Rp118 juta.

“Sudah (dihentikan) per hari ini. Dari tadi pagi sudah dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/2).

Dia mengungkapkan alasan penghentian perkara ini karena kerugian negara telah dipulihkan sebesar Rp118.861.000, sifat perbuatan melawan hukum dalam arti negatif, tersangka tidak diuntungkan, dan kepentingan umum terlayani.

“Kenapa bersifat melawan hukum negatifnya? Karena ini, kan perbuatan melawan hukumnya ada, tetapi ibaratnya bukan perbuatan tercela,” katanya.

Anang juga menyebut bahwa guru honorer tersebut telah dikeluarkan dari Rutan Kraksaan Probolinggo sejak Jumat (20/2).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa seorang guru honorer Muhammad Misbahul Huda ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo, karena kerja menyambi sebagai PLD.

Jaksa beranggapan Misbahul telah melakukan tindak pidana korupsi karena menerima honor dari dua pekerjaan yang gajinya bersumber dari anggaran negara.

TAGS   honorer  guru honorer  rangkap jabatan  Kerugian Negara  Probolinggo 
