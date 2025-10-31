Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Pendidikan

Guru Madrasah Swasta Yakin Presiden Prabowo Peduli, Sekjen: Angkat Kami Jadi PPPK

Jumat, 31 Oktober 2025 – 19:25 WIB
Guru Madrasah Swasta Yakin Presiden Prabowo Peduli, Sekjen: Angkat Kami Jadi PPPK
Perwakilan guru madrasah swasta beraudiensi dengan Wamen Setneg. Foto dok. PGMM

jpnn.com, JAKARTA - Guru madrasah swasta yakin Presiden Prabowo Subianto peduli dengan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan (tendik). Komitmen Presiden Prabowo itu, bahkan sudah dituangkan dalam Asta Cita.

Sekretaris Jenderal Perkumpulan Guru Madrasah Mandiri (PGMM), Siti Munadliroh menyampaikan, permintaan mereka tidak muluk-muluk. Mereka minta diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Demo 30 Oktober kemarin menjadi titik kulminasi dari perjuangan kami selama ini. Alhamdulillah Istana memanggil perwakilan dari forum-forum guru madrasah swasta untuk mendengar aspirasi kami," kata Siti Munadliroh kepada JPNN, Jumat (31/10).

Dia mengungkapkan, dalam audiensi, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Setneg) Juri Ardiantoro menyampaikan tidak mudah untuk mengangkat seluruh guru madrasah swasta menjadi PPPK. Itu karena terkait dengan berbagai kementerian.

"Namun, Wamen Setneg meyakinkan kami bahwa jangan pernah ragukan komitmen Bapak Presiden Prabowo, karena presiden sangat peduli akan kesejahteraan guru," ucapnya.

Saat ini, kata Siti Munadliroh, pihaknya tengah menunggu jadwal audiensi langsung dengan Presiden Prabowo. Proses administrasi persuratan tengah berjalan.

Siti mengatakan, jadwal audiensi keluar setelah Presiden Prabowo kembali dari KTT yang berlangsung hingga 2 November.

"Wamen Setneg akan melaporkan, akan diadakan pertemuan) organisasi profesi dengan Bapak Presiden. Kami berharap dalam waktu dekat," ujarnya 

Guru madrasah swasta yakin Presiden Prabowo peduli, Sekjen minta diangkat mejadi PPPK

