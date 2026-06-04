Guru, Nakes hingga Mitra Pelayanan Kristen Papua Berkumpul di Thanksgiving Gathering

jpnn.com, JAKARTA - Para guru, tenaga kesehatan (nakes), misionaris, pemimpin gereja, dan mitra pelayanan Kristen di Papua berkumpul dalam sebuah Thanksgiving Gathering yang diselenggarakan di Christ Chapel Sentani pada Kamis, 4 Juni 2026.

Acara besutan Gereja Presbiterian Reformed Injili Indonesia (GPRII) ini merupakan kesempatan untuk mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam berbagai pelayanan pendidikan, kesehatan, dan penginjilan yang telah berlangsung di Papua selama bertahun-tahun melalui banyak gereja, lembaga misi, sekolah, dan berbagai mitra pelayanan yang setia melayani masyarakat Papua.

Hadir dalam pertemuan ini antara lain Dr. Ing. Jonathan Parapak, tokoh pendidikan dan pelayanan Kristen nasional, serta Pdt. Deddy Simanjuntak yang melayani di Sentani.

Dr. Jonathan Parapak mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir, makin banyak guru, tenaga kesehatan, dan pekerja pelayanan yang melayani di berbagai wilayah Papua, termasuk daerah-daerah pegunungan dan terpencil.

Oleh karena itu, kebutuhan akan persekutuan, penguatan rohani, doa bersama, dan saling mendukung di antara para pelayan Tuhan menjadi semakin penting.

"Thanksgiving Gathering ini dimaksudkan sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan di dalam Kristus, memperkuat semangat pelayanan, dan mendorong kerja sama yang baik di antara gereja-gereja, lembaga pendidikan, lembaga misi, dan berbagai komunitas pelayanan yang telah terlebih dahulu melayani dan memberkati Papua," tutur Dr. Jonathan Parapak dalam pernyataan resminya.

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Dia menyampaikan bahwa masa depan Papua membutuhkan generasi yang memiliki fondasi iman yang kuat, karakter yang kokoh, dan komunitas-komunitas Kristen yang hidup dalam kasih, kesatuan, dan pelayanan.

Papua juga membutuhkan guru-guru yang kuat secara rohani, keluarga-keluarga yang berakar dalam firman Tuhan, gereja-gereja yang setia, dan komunitas-komunitas yang saling menguatkan.