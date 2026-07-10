Guru PAUD, Siswa SMA hingga Mahasiswa Ikuti Safety Riding Camp 2026

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 53 guru, siswa SMA, hingga mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti Final Safety Riding Camp (SRC) 2026.

Kegiatan yang diinisiasi Yayasan Astra Honda Motor (Yayasan AHM) itu berlangsung di Astra Honda Motor Safety Riding & Training Center Deltamas, Bekasi, pada 7-9 Juli 2026.

Mereka merupakan peserta terbaik hasil seleksi regional yang berlangsung sejak April 2026 dengan mengusung tema Keep The Good Vibes with #Cari_aman.

Para peserta terdiri atas 36 duta siswa dan guru SMA/sederajat dari enam Safety Riding Lab Astra Honda, sembilan mahasiswa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Jember, serta delapan guru PAUD dari Medan, Yogyakarta, dan Karawang.

Safety Riding Camp bukan sekadar ajang kompetisi. Selama tiga hari, peserta dibekali berbagai materi mulai dari teori dan praktik berkendara aman, teknik mengenali potensi bahaya di jalan.

Kemudian, simulasi menggunakan Honda Riding Trainer (HRT), pelatihan komunikasi sebagai edukator, hingga pertolongan pertama pada kecelakaan.

Khusus bagi guru PAUD, edukasi keselamatan dikemas dengan metode mendongeng agar pesan berkendara aman dapat dikenalkan kepada anak-anak sejak usia dini.

"Saya bersyukur bisa mengikuti Safety Riding Camp dan belajar bersama para duta dari berbagai daerah. Semoga ilmu yang saya dapat dapat menginspirasi lebih banyak masyarakat untuk berkendara dengan aman," ujar peserta dari Universitas Jember, Nicholas Larhaine Prayitno Putro.