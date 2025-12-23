Guru PPPK 2021/2022 Bakal Direlokasi Besar-besaran, Ekowi Apresiasi Gubernur

Selasa, 23 Desember 2025 – 19:58 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Guru PPPK 2021/2022 akhirmya direlokasi besar-besaran oleh pemerintah provinsi (pemprov) Riau.

Menurut Ketua ASN PPPK Guru 2022 provinsi Riau Eko Wibowo alias Ekowi, informasi tersebut terungkap dalam pertemuan bersama kepala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) membahas bagaimana relokasi guru PPPK.

"Kami membahas bagaimana relokasi guru PPPK secepatnya dikabulkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini," kata Ekowi kepada JPNN, Selasa (23/12).

Dia mengungkapkan surat kedua sudah dilayangkan secara resmi oleh Plt Gubernur Riau, Hariyanto tanggal 25 November 2025.

Dalam surat tersebut, Plt. Gubernur berharap MenPAN-RB Rini segera mengabulkan permohonan tentang penyesuaian unit kerja guru PPPK di lingkungan pemprov Riau.

"Dari pertemuan kemarin (22/12), Disdik dan BKD siap membuat surat audiensi kepada menPAN-RB membahas perihal relokasi guru PPPK Riau," kata Ekowi.

Poin-poin tentang relokasi guru ASN PPPK pendidikan menengah Riau tahun 2021 /2022 dan 2023 sebagai berikut:

1. Banyak guru PPPK tidak mendapatkan jam mengajar karena penyebaran mata pelajaran (mapel) guru di sekolah tidak sesuai.