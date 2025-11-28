Guru PPPK & Honorer Siapkan Kado Terindah untuk Presiden di Puncak HGN 2025

jpnn.com, JAKARTA - Guru PPPK dan honorer menyiapkan kado terindah untuk Presiden Prabowo Subianto, di puncak peringatkan HGN 2025 hari ini, 28 November. Kado ini menjadi suprise bagi presiden.

Ketua Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) kabupaten Serang Heti Kustrianingsih mengatakan, Hari Guru Nasional (HGN) menjadi momentum tepat untuk memberikan kado bagi Presiden Prabowo dan Menteri Pendidikan Dasar Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti atas kebijakannya yang memuliakan para guru, khususnya PPPK dan honorer.

Memang, kata Heti, sejumlah kebijakan seperti pendidikan profesi guru (PPG) dan pengangkatan guru ASN PPPK sudah dijalankan era Presiden ke-7 Joko Widodo, tetapi programnya dilanjutkan pemerintahan baru.

Program tersebut oleh pemerintahan Prabowo-Gibran diperbaiki lagi lebih baik.

Contohnya, transfer langsung tunjangan bagi guru ASN yang awalnya melalui Dinas Pendidikan. Guru honorer juga diberikan tunjangan langsung transfer.

Selanjutnya, guru yang belum S1/D4 dikuliahkan kembali dengan sistem rekognisi pembelajaran lampau (RPL) dan diberikan kesempatan ikut PPG.

"Terima kasih kepada pemerintah yang sudah memperhatikan honorer dengan mempermudah PPG yang awalnya honorer negeri susah banget ikut PPG. Saya termasuk PPG saat honorer," kata Heti kepada JPNN, Jumat (28/11).

Heti menambahkan, program pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) telah mengangkat derajat para guru honorer dan PPPK.