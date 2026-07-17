Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Guru PPPK Paruh Waktu Dituntut Rajin Kerja, Anehnya Pemda Ogah Bayar Gaji

Jumat, 17 Juli 2026 – 15:03 WIB
Guru PPPK Paruh Waktu Dituntut Rajin Kerja, Anehnya Pemda Ogah Bayar Gaji - JPNN.COM
Guru PPPK Paruh Waktu dituntut harus rajin kerja, anehnya pemda ogah bayar gaji. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Malang benar nasib guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Deli Serdang. Sejak diangkat menjadi ASN PPPK paruh waktu per 1 Desember 2025 hingga Juli 2026 belum menerima gaji.

Padahal, mereka kontraknya sampai November 2026. Itu berarti masih tersisa waktu 4 bulan.

"Saya kasihan lihat kawan-kawan guru PPPK paruh waktu di Kabupaten Deli Serdang. Masa sudah bekerja layaknya PNS dan PPPK penuh waktu, tetapi sampai hari ini tidak digaji," kata Sekretaris Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Sekjen GTKN) Ratna Purwakesi kepada JPNN, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga:

Dia mengungkapkan, selama delapan bulan menjadi ASN PPPK paruh waktu, guru-guru di Kabupaten Deli Serdang hanya mengandalkan pendapatan dari tunjangan profesi guru (TPG).

TPG sebesar Rp 2 juta itu seharusnya menjadi tambahan bagi guru PPPK yang memiliki sertifikat pendidik (serdik).

Tidak disangka bila TPG itu dianggap pemda sebagai gaji guru PPPK paruh waktu beserdik.

Baca Juga:

"Saya sudah tanya teman-teman guru PPPK paruh waktu, yang digaji pemda hanya tenaga teknis, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, dan guru non serdik,' terangnya.

Guru yang besertifikat pendidik (serdik) diberikan pengecualian oleh pemda untuk masuk daftar penggajian.

Guru PPPK Paruh Waktu dituntut harus rajin kerja, anehnya pemda ogah bayar gaji.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Guru PPPK Paruh Waktu  guru PPPK  guru  Gaji  Pemda 
BERITA GURU PPPK PARUH WAKTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp