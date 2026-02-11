Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Guru PPPK Paruh Waktu Tulungagung Digaji Rp 350 Ribu Sebulan, TPP Wassalam

Kamis, 12 Februari 2026 – 02:02 WIB
Guru PPPK Paruh Waktu Tulungagung Digaji Rp 350 Ribu Sebulan, TPP Wassalam - JPNN.COM
Ilustrasi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi. Foto: ANTARA

jpnn.com - Masalah guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Paruh Waktu digaji secara tidak layak terjadi di banyak daerah. Salah satunya, di Tulungagung, Jawa Timur.

Berbagai keluhan disampaikan para guru PPPK Paruh Waktu melalui PGRI Tulungagung saat mendatangi kantor DPRD setempat, Rabu (11/2/2026).

Guru PPPK Paruh Waktu Tulungagung Digaji Rp 350 Ribu Sebulan, TPP WassalamRatusan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu menunggu di luar kantor DPRD Tulungagung, Jawa Timur, Rabu (11/2/2026). ANTARA/HO - Soleh

Baca Juga:

Mereka mendatangi gedung wakil rakyat demi mengawal rapat dengar pendapat antara perwakilan guru dan Komisi A DPRD setempat terkait tuntutan kenaikan kesejahteraan yang layak.

Sekretaris PGRI Tulungagung Suryono menyebut para guru hadir untuk menyampaikan aspirasi karena penghasilan yang diterima dinilai belum layak.

Menurut Suryono, para guru memiliki tugas penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Baca Juga:

"Di sisi lain kami berkewajiban menjalankan profesi guru, namun juga harus menghidupi keluarga," kata Suryono.

Status PPPK Paruh Waktu Tak Menjamin Kesejahteraan

Suryono juga menuturkan bahwa perubahan status dari guru honorer menjadi PPPK Paruh Waktu tidak berdampak pada peningkatan pendapatan mereka.

Ternyata guru PPPK Paruh Waktu digajij di bawah Rp 500 ribu juga terjadi di Tulungagung. Jumlahnya banyak. TPP pun enggak dapat lagi. Sungguh tega.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   guru PPPK  PPPK Paruh Waktu  Tulungagung  PGRI Tulungagung  gaji guru PPPK  TPP  TPG 
BERITA GURU PPPK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp