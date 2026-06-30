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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Guru PPPK PW Kaget Lihat Rekening Koran, Gaji Tertera Rp4 Juta, Diterima Seiprit

Selasa, 30 Juni 2026 – 12:45 WIB
Guru PPPK PW Kaget Lihat Rekening Koran, Gaji Tertera Rp4 Juta, Diterima Seiprit - JPNN.COM
Guru PPPK PW kaget lihat rekening koran, gaji tertera Rp4 juta, tetapi yang diterima seiprit. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Guru PPPK PW atau paruh waktu kaget melihat nominal gaji yang tertera di rekening koran nilainya jutaan rupiah. Anehnya, saat gajian, yang diterima hanya seiprit alias ratusan ribu rupiah.

Ketua Umum Aliansi R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika mengaku menerima pengaduan dari para guru PPPK PW. Mereka terkejut karena tahu kalau gajinya selama ini jutaan rupiah.

Hal itu terungkap setelah para guru PPPK PW ini mencetak rekening koran gajinya. Dalam rekening koran tertera angka jutaan rupiah.

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Nominal masing-masing guru berbeda-beda. Ada yang Rp1,2 juta hingga Rp4 juta.

"Untuk gaji PPPK PW per Januari 2026 hingga Juni tidak ada masalah. Yang sangat mencengangkan ketika saya suruh print rekening koran gaji ternyata gaji guru 4 juta rupiah sepanjang tahun 2025," kata Faisol kepada JPNN, Selasa (30/6)2026).

Tahun 2025, lanjutnya, status mereka masih guru honorer besertifikat pendidik. Gajinya dihitung per jam mengajar Rp35 ribu.

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Jika mereka mengajar dalam sebulan 20 jam, maka gajinya Rp700 ribu. Menurut Faisol, rata-rata guru SMA/SMK/SLB di Provinsi Jawa Timur hanya menerima gaji di kisaran tersebut.

Padahal, sesuai aturan Pemprov Jatim guru honorer jenjang SMA sederajat itu mendapatkan gaji dari dua sumber pendanaan. 

Guru PPPK PW kaget lihat rekening koran, gaji tertera Rp4 juta, tetapi yang diterima seiprit.

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TAGS   guru PPPK PW  PPPK Paruh Waktu  guru  Gaji 
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