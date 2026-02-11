Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Guru SD di Dumai Tewas Ditikam Mantan Kekasih

Jumat, 13 Maret 2026 – 00:03 WIB
Guru SD di Dumai Tewas Ditikam Mantan Kekasih - JPNN.COM
Polisi melakukan olah TKP pembunuhan guru SD di Dumai. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, DUMAI - Seorang guru sekolah dasar (SD) di Kota Dumai ditemukan tewas dengan luka tusuk di rumah kontrakannya Gang Horas, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kamis (12/3/2026).

Korban bernama Tika Plorentina Simanjuntak, yang merupakan wali kelas 3 di SD Santo Tarcisius Dumai.

Kapolres Dumai AKBP Angga F Herlambang mengatakan korban ditemukan tewas sekitar pukul 08.37 WIB dengan luka tusuk yang diduga akibat tindak kekerasan.

Baca Juga:

“Setelah menemukan korban, kami mengamankan pria berinisial BM yang diduga sebagai pelaku,” kata Angga Kamis malam.

BM diketahui merupakan mantan kekasih korban dan berhasil diamankan di wilayah Rokan Hilir (Rohil).

“Kami masih melakukan penyelidikan guna mengungkap secara terang peristiwa yang menyebabkan kematian korban,” lanjutnya.

Baca Juga:

Akibat perbuatan itu, BM kini resmi ditahan dan dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

“Kami meminta masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut agar segera melaporkannya kepada pihak berwajib,” tuturnya. (mcr36/jpnn)

Seorang guru SD Santo Tarcisius Dumai tewas ditikam mantan kekasih. Polisi tangkap pelaku.

Redaktur : Rah Mahatma Sakti
Reporter : Rizki Ganda Marito

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Dumai  guru  Guru dibunuh  pembunuhan 
BERITA DUMAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp