Guru SD di Dumai Tewas Ditikam Mantan Kekasih

jpnn.com, DUMAI - Seorang guru sekolah dasar (SD) di Kota Dumai ditemukan tewas dengan luka tusuk di rumah kontrakannya Gang Horas, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kamis (12/3/2026).

Korban bernama Tika Plorentina Simanjuntak, yang merupakan wali kelas 3 di SD Santo Tarcisius Dumai.

Kapolres Dumai AKBP Angga F Herlambang mengatakan korban ditemukan tewas sekitar pukul 08.37 WIB dengan luka tusuk yang diduga akibat tindak kekerasan.

“Setelah menemukan korban, kami mengamankan pria berinisial BM yang diduga sebagai pelaku,” kata Angga Kamis malam.

BM diketahui merupakan mantan kekasih korban dan berhasil diamankan di wilayah Rokan Hilir (Rohil).

“Kami masih melakukan penyelidikan guna mengungkap secara terang peristiwa yang menyebabkan kematian korban,” lanjutnya.

Akibat perbuatan itu, BM kini resmi ditahan dan dijerat dengan Pasal 466 ayat (3) KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

“Kami meminta masyarakat yang mengetahui informasi terkait kejadian tersebut agar segera melaporkannya kepada pihak berwajib,” tuturnya. (mcr36/jpnn)