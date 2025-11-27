Guru Sekolah Rakyat Berstatus PPPK Bertambah, Bakal Mendapat Tunjangan

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 860 guru Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu (26/11).

Ratusan guru Sekolah Rakyat yang dilantik tersebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, dalam kesempatan tersebut mengatakan pelantikan ini melengkapi pengangkatan sebelumnya yang telah dilakukan terhadap 1.335 guru dengan status PPPK.

"Dengan tambahan pelantikan hari ini (Rabu), total guru yang bertugas di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif," kata dia.

Selain melantik 860 guru, Mensos juga mengukuhkan 10 pejabat fungsional yang terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, serta auditor di lingkungan Sekolah Rakyat.

Saifullah menjelaskan bahwa dalam era penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional menjadi tulang punggung pelayanan pemerintah karena menuntut profesionalitas serta kompetensi teknis yang tinggi dalam menjalankan fungsi sosial.

Di depan ratusan guru peserta pelantikan dari seluruh wilayah Indonesia itu, ia menegaskan Sekolah Rakyat merupakan instrumen penting dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, masyarakat adat, hingga mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

Karenanya, kata Gus Ipul, keberadaan guru yang kompeten menjadi kunci keberhasilan program tersebut.