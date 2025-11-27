Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Guru Sekolah Rakyat Berstatus PPPK Bertambah, Bakal Mendapat Tunjangan

Kamis, 27 November 2025 – 05:12 WIB
Guru Sekolah Rakyat Berstatus PPPK Bertambah, Bakal Mendapat Tunjangan - JPNN.COM
Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan ucapan selamat kepada sejumlah guru Sekolah Rakyat berstatus PPPK yang baru dilantik, Rabu (26/11/2025). Foto: ANTARA/M Riezko Bima Elko Prasetyo

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf melantik 860 guru Sekolah Rakyat di Kantor Kementerian Sosial, Salemba, Jakarta, Rabu (26/11).

Ratusan guru Sekolah Rakyat yang dilantik tersebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, dalam kesempatan tersebut mengatakan pelantikan ini melengkapi pengangkatan sebelumnya yang telah dilakukan terhadap 1.335 guru dengan status PPPK.

Baca Juga:

"Dengan tambahan pelantikan hari ini (Rabu), total guru yang bertugas di Sekolah Rakyat seluruh Indonesia terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif," kata dia.

Selain melantik 860 guru, Mensos juga mengukuhkan 10 pejabat fungsional yang terdiri atas pekerja sosial, penyuluh sosial, serta auditor di lingkungan Sekolah Rakyat.

Saifullah menjelaskan bahwa dalam era penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional menjadi tulang punggung pelayanan pemerintah karena menuntut profesionalitas serta kompetensi teknis yang tinggi dalam menjalankan fungsi sosial.

Baca Juga:

Di depan ratusan guru peserta pelantikan dari seluruh wilayah Indonesia itu, ia menegaskan Sekolah Rakyat merupakan instrumen penting dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga rentan, masyarakat adat, hingga mereka yang tinggal di wilayah terpencil.

Karenanya, kata Gus Ipul, keberadaan guru yang kompeten menjadi kunci keberhasilan program tersebut.

Jumlah guru Sekolah Rakyat berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bertambah lagi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah Rakyat  Guru Sekolah Rakyat  PPPK  Saifullah Yusuf 
BERITA SEKOLAH RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp