Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Guru SMK di Palembang Diserahkan ke Polisi Terkait Penipuan

Minggu, 05 April 2026 – 14:36 WIB
FY saat diserahkan korban ke Polrestabes Palembang. Foto: source for JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang oknum guru SMKN 1 Palembang berinisial FY diserahkan oleh korbannya ke Polrestabes Palembang, Sabtu (4/4/2026) malam. 

Penyerahan ini dilakukan setelah rumah pelaku di Jalan Lunjuk Jaya, Kelurahan Bukit Lama digerebek oleh para korban pada Sabtu sekitar pukul 15.00 WIB. Setelah didesak selama lebih dari tiga jam, FY akhirnya menemui massa. 

Didampingi kuasa hukum korban dari LBH Bima Sakti Novel Suwa dan Conie Pania Putri, pelaku kemudian dibawa ke Mapolrestabes Palembang sekitar pukul 18.45 WIB. 

Baca Juga:

Berdasarkan data kepolisian, FY diduga melakukan penipuan dengan modus jasa penukaran uang pecahan baru. 

Di hadapan petugas, FY mengaku bahwa uang miliaran korban habis karena membeli uang pecahan dengan biaya tinggi. Namun, memberikannya kepada konsumen tanpa mengambil bunga. 

"Benar, saya siap bertanggungjawab secara hukum. Uangnya habis untuk biaya admin (Penukaran uang)," akui FY, Minggu (5/4/2026). 

Baca Juga:

Pamapta Polrestabes Palembang Ipda Hendra Yuswoyo membenakan adanya tersangka penggelapan dan penipuan Berinisial FY diserahkan pada korban nya ke Polrestabes Palembang. 

"Untuk tersangka penggelapan FY sudah diterima dan sudah diserahkan ke Penyidik Piket Satreskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," ungkap Hendra. 

FY pelaku penipuan uang tukar tunjangan hari raya (THR) diserahkan para korban ke Polrestabes Palembang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penipuan  Guru SMK  Palembang  uang THR 
BERITA PENIPUAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp