Gus Ali Berharap Kaesang dan PSI Dengarkan Masukan Masyarakat

Jumat, 13 Maret 2026 – 12:28 WIB
Gus Ali Berharap Kaesang dan PSI Dengarkan Masukan Masyarakat
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali melanjutkan Safari Ramadan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dengan mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam Timur Watucongol, Magelang, yang dipimpin KH Agus Ali Qoishor atau kerap disapa Gus Ali Watucongol. Foto: dok sumber

jpnn.com, MAGELANG - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kembali melanjutkan Safari Ramadan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Dipimpin Ketua Umum Kaesang Pangarep rombongan DPP bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Darussalam Timur Watucongol, Magelang, yang dipimpin KH Agus Ali Qoishor atau kerap disapa Gus Ali Watucongol.

Kaesang yang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali beserta pengurus DPP lain tiba di Ponpes Darussalam sekitar pukul 17.32 WIB.

Tak hanya didampingi pengurus DPP PSI, Kaesang juga hadir bersama sang istri Erina Sofia Gudono.

Suasana hangat terlihat saat Kaesang dan rombongan hadir di area Ponpes. Para santri menyambut rombongan PSI.

Kaesang Pangarep dan rombongan kemudian berbincang hangat dengan Gus Ali di kediamannya.

Setelah berbincang, Kaesang, Ahmad Ali beserta rombongan juga berbuka puasa bersama dengan jajaran Ponpes Darussalam.

Ditemui usai acara, Ahmad Ali mengatakan, kedatangan pihaknya ke Ponpes Darussalam ini untuk meminta nasihat kepada Gus Ali yang dinilainya merupakan sosok ulama karismatik.

Kaesang yang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali beserta pengurus DPP lain tiba di Ponpes Darussalam

