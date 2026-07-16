Gus Choi Sebut 3 Guru Besar Layak Pimpin PBNU, Penentu Tetap Muktamirin

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) H.A. Effendy Choirie menyebut sejumlah tokoh dari kalangan aktivis dan akademisi memiliki kapasitas untuk memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Sedikitnya ada tiga guru besar yang layak dipertimbangkan sebagai calon Ketua Umum PBNU pada muktamar Agustus 2026 ke depan.

"Adapun ketiga nama itu adalah Prof. Dr. Ali Masykur Musa, Prof. Dr. Masykuri Abdillah, dan Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Mereka semua adalah aktivis pergerakan yang pantas maju," katanya seusai Sarasehan Nasional Nahdlatul Ulama Kesejahteraan Sosial di Aula Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial, Jumat (10/7/2026).

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Gus Choi menyampaikan pandangan itu usai berbicara mengenai figur-figur yang dinilai memiliki kapasitas memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia.

Di internal NU terdapat banyak kader yang memiliki kompetensi dan rekam jejak yang memadai.

"Menyambut acara Muktamar NU memang sudah dibicarakan. Tetapi saat forum Sarasehan Nasional tadi itu ada orang-orang yang layak jadi ketua umum," ujarnya.

Lebih jauh Gus Choi membeberkan nama -nama lain yang dinilainya memenuhi kriteria sebagai pemimpin PBNU."Cak Ali Masykur, Prof Dr Ali Masykur layak jadi ketua umum, juga kader PMII, Lalu, Profesor Masykuri Abdillah, juga PMII. Selain itu ada pula Profesor Dr Nasaruddin Umar, yang sekarang nama sudah beredar," ujar Mantan Pimpinan Komisi I DPR.

Saat didesak soal calon lain yang berpotensi, Gus Choi menyebut salah satunya adalah Idrus Marham, hanya saja Idrus lebih memilih fokus menjadi pengurus partai politik.