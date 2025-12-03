Close Banner Apps JPNN.com
Gus Falah: Posisi Polri di Bawah Presiden Tak Bisa Diganggu Gugat

Rabu, 03 Desember 2025 – 17:03 WIB
Ilustrasi Polri. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Prabowo Subianto langsung.

Politisi yang akrab disapa Gus Falah itu menyatakan, posisi Polri yang langsung di bawah Presiden sebagai Kepala Negara, memang tak bisa diganggu gugat.

"Posisi Polri di bawah Presiden merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 8 ayat (1)," ujar Gus Falah, Rabu (3/12).

Gus Falah melanjutkan, TAP MPR Nomor VII Tahun 2000 pasal 7 ayat 2 juga tegas mengamanatkan Polri berada di bawah Presiden.

Dan amanat dari seluruh regulasi itu memang sesuai dengan demokrasi sipil yang dibangun bangsa ini. Gus Falah menegaskan Polri harus tetap netral, profesional, dan tidak menjadi alat kekuasaan kelompok tertentu.

"Jadi, posisi kelembagaan Polri sudah tak perlu diperdebatkan lagi karena sudah menjadi amanat Undang-Undang, serta spirit demokrasi sipil yang kita bangun," ujar Gus Falah.

"Maka sebagaimana pernyataan pak Ketua Komisi III, Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan yang dibentuk DPR pun pastinya tetap bekerja dalam koridor perundang-undangan yang berlaku terkait Polri, tak mungkin kita melenceng dari Undang-Undang," pungkas Politisi PDI Perjuangan itu. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

TAGS   Gus Falah  Polri  Polisi  Komisi Iii Dpr  PDIP  Nasyirul Falah Amru 
