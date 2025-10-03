Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gus Ipul Bebastugaskan Staf Ahli Mensos yang Tersangkut Kasus Korupsi

Jumat, 03 Oktober 2025 – 19:05 WIB
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebastugaskan staf ahli Menteri Sosial Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang menjadi tersangka korupsi.

Edi Suharto terjerat dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bantuan sosial beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun Anggaran 2020. 

"Hari ini juga saya tandatangani untuk membebaskan tugas saudara ES yang memiliki masalah hukum sampai nanti ada keputusan inkrah dari pengadilan," kata Mensos Gus Ipul di kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Ia menegaskan ES dibebastugaskan sepenuhnya. Sehingga, yang bersangkutan dapat menghadapi proses hukum dengan sungguh-sungguh dan dengan keyakinannya. 

"Kami mendukung dalam proses hukum yang dilakukan KPK. Dan kami harapkan ini menjadil pembelajaran bagi kita semua," katanya.

Gus Ipul mengatakan setelah status bebas tugas ini, ES tidak perlu lagi berkantor atau mengikuti kegiatan kantor. Ia pun menyebutkan ulang arahan Presiden Prabowo.

"Maka sesuai arahan Presiden, saya dan Pak Wakil Menteri tidak menolerir adanya tindakan korupsi," katanya. 

Gus Ipul menegaskan tidak akan mengajak, mengarahkan, meminta siapapun yang bekerja di lingkungan Kemensos untuk melakukan tindakan penyelewengan, KKN, dan juga korupsi. Hal ini akan terus digaungkan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) membebastugaskan staf ahli Mensos Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial, Edi Suharto yang jadi tersangka korupsi.

