Gus Ipul Pastikan Penutupan Munas dan Konbes NU Dihadiri Presiden Prabowo

jpnn.com, BANGKALAN - Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) NU 2026 di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6) siang.

Kepastian ini disampaikan oleh Ketua Organizing Committee (OC) Munas dan Konbes NU 2026 Saifullah Yusuf atau Gus Ipul seusai meninjau kesiapan di lapangan.

“Insya Allah nanti akan ditutup dengan menghadirkan Bapak Presiden Prabowo,” ujarnya didampingi Rais Syuriah KH Imam Bukhori Kholil dan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Jatim sekaligus Ketua Senat Institut Agama Islam (IAI) Syaichona Mohammad Cholil Mohammad Nasih Aschal (Ra Nasih) di Kompleks IAI Syaichona Mohammad Cholil Bangkalan, Senin (22/6/2026).

Gus Ipul mengatakan seluruh persiapan terus dimatangkan selama sepekan terakhir dengan melibatkan berbagai unsur, terutama dzuriyah Syaikhona Kholil Bangkalan.

“Hari ini kita lihat kesiapan sudah mencapai 90 persen. Saya berterima kasih kepada seluruh dzuriyah dari Syaikhona Kholil Bangkalan yang membantu begitu luar biasa meskipun waktunya mendadak,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi kunci terselenggaranya agenda penutupan Munas dan Konbes NU 2026.

Menurut Gus Ipul, acara penutupan Munas dan Konbes menjadi momentum penting bagi warga dan pengurus NU untuk mempererat silaturahim sekaligus menindaklanjuti keputusan Munas dan Konbes menuju Muktamar NU ke-35 pada Agustus mendatang.

Ia berharap Muktamar NU mendatang dapat berjalan lancar atas doa dan restu para kiai serta menghasilkan keputusan-keputusan strategis untuk memperkuat jamiyah, menguatkan umat, dan menuntun peradaban.