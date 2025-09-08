Gus Irfan, Menteri Haji dan Umrah Baru, Punya Kekayaan Rp16,2 Miliar

Senin, 08 September 2025 – 21:15 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah yang baru dilantik, KH. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim atau Gus Irfan, tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp16,2 miliar.

Data tersebut berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang ia sampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Maret 2025 untuk periode 2024.

Gus Irfan, cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy'ari, dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/9).

Kekayaan sebesar Rp 16.262.576.798 itu didominasi oleh harta tidak bergerak. Ia memiliki enam bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jombang dan Surabaya dengan total nilai mencapai Rp13,2 miliar.

Untuk harta bergerak, mantan Ketua Umum Gerakan Muslim Indonesia Raya (GEMIRA) itu memiliki sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport tahun 2021, motor Honda Vario tahun 2010, dan motor Yamaha Mio tahun 2008, dengan total nilai Rp505 juta.

Dia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp70 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp2,4 miliar.

Yang mencolok dari laporannya, Gus Irfan tercatat tidak memiliki utang sama sekali. (tan/jpnn)