Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gus Khozin Dukung Penempatan ASN Sesuai Domisili

Minggu, 26 Juli 2026 – 01:49 WIB
Gus Khozin Dukung Penempatan ASN Sesuai Domisili - JPNN.COM
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB Muhammad Khozin. Foto: Staf MKH

jpnn.com - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin (Gus Khozin) mendukung uji coba penempatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai domisili yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Namun, Gus Khozin mengingatkan agar pelaksanaannya tetap mengacu pada Undang-Undang tentang ASN.

Dia mengatakan kebijakan tersebut patut diapresiasi karena dapat mendekatkan ASN dengan keluarga sekaligus mengurangi beban pengeluaran akibat penempatan yang jauh dari domisili.

Baca Juga:

"Terobosan Kepala BKN untuk uji coba penempatan ASN sesuai dengan domisili agar dekat dengan keluarga dan mengurangi pengeluaran patut diapresiasi," kata Khozin.

Dia mengatakan persoalan penempatan yang jauh dari domisili menjadi salah satu penyebab aparatur sipil negara mengundurkan diri.

Berdasarkan data BKN, sebanyak 1.285 peserta yang lulus seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2024 mengundurkan diri karena persoalan penempatan.

Baca Juga:

Walakin, menurut Khozin, pelaksanaan uji coba tidak boleh keluar dari semangat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya ketentuan bahwa pegawai ASN bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

Dia juga mengingatkan sistem penempatan ASN harus dimaknai sebagai bagian dari transformasi budaya, pengalaman, dan peningkatan kecakapan antar-ASN sehingga tidak menimbulkan ketimpangan kualitas sumber daya manusia antara Jawa dan luar Jawa maupun antara daerah maju dan daerah tertinggal.

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin (Gus Khozin) mendukung uji coba penempatan aparatur sipil negara (ASN) sesuai domisili yang dilakukan BKN.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penempatan asn  domisili  BKN  Gus khozin  Muhammad Khozin  Komisi Ii Dpr  Zudan Arif Fakrulloh 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp