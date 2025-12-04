Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Gus Lilur Bakal Laporkan Legislator Khilmi ke MKD, Begini Alasannya

Kamis, 04 Desember 2025 – 08:36 WIB
Gus Lilur Bakal Laporkan Legislator Khilmi ke MKD, Begini Alasannya - JPNN.COM
Pendiri PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu) Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu) Khalilur R. Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur bakal melaporkan Anggota DPR RI H. Khilmi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pasalnya, Khilmi diduga mencatut nama perusahaan milik Gus Lilur untuk kepentingan penambangan izin.

Gus Lilur menegaskan pihaknya tidak pernah menjalin kerja sama dengan PT Cemara Laut Persada (CLP), perusahaan tambang yang dikaitkan dengan Khilmi.

Baca Juga:

“Karena yang bersangkutan anggota DPR, saya akan melaporkan Khilmi ke MKD. Ini jelas pelanggaran etik,” tegas Gus Lilur dalam keterangannya pada Kamis (4/12/2025).

Tidak hanya dugaan pelanggaran etik, Gus Lilur menilai tindakan tersebut juga mengandung unsur pidana.

Gus Lilur menyebut dirinya telah menunjuk kuasa hukum untuk memproses laporan ke Mabes Polri.

Baca Juga:

Alumnus Pondok Pesantren Denanyar itu menegaskan pencatutan nama PT Rapetu telah merugikan dirinya, terlebih karena ia sudah lama tidak melakukan aktivitas penambangan galian C.

“Ini jelas pidana. Dia mencatut nama perusahaan saya untuk mendapatkan keuntungan,” ujarnya.

Owner PT Ranggalawe Pendiri Tuban (Rapetu) Khalilur R Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur) bakal melaporkan Anggota DPR RI H Khilmi ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   MKD  Anggota DPR  Gus Lilur  perusahaan 
BERITA MKD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp