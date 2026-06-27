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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gus Lilur: NU Butuh Pemimpin yang Mampu Mempersatukan

Oleh: HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy -Warga NU, Kiai Kampung

Sabtu, 27 Juni 2026 – 17:20 WIB
Gus Lilur: NU Butuh Pemimpin yang Mampu Mempersatukan - JPNN.COM
Warga NU, Kiai Kampung atau Gus Lilur. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Warga Nahdlatul Ulama (NU) sekaligus Kiai Kampung HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy alias Gus Lilur mengharapkan Muktamar ke-35 NU dapat menghadirkan pemimpin yang mampu mempersatukan.

"Sebab, semua jemaah Nahdlatul Ulama menyesalkan pertengkaran yang terjadi di tubuh PBNU," ujar Gus Lilur dalam keterangan tertulis pada Sabtu (27/6/2026).

Menurut Gus Lilur, mayoritas warga NU sesungguhnya tidak menghendaki para pemimpinnya terus bertengkar.

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Lebih lanjut, Gus Lilur menyebut terdapat enam tokoh utama yang selama beberapa tahun terakhir terlibat dalam dinamika konflik tersebut.

Pertama, "Kubu Sultan", yaitu Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dan Bendahara Umum PBNU H Gudfan Arif Ghofur.

Kedua, "Kubu Kramat", yaitu Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Ahmad Said Asrori, dan Wakil Ketua Umum PBNU KH Amin Said Husni.

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Menurut Gus Lilur, konflik justru terjadi di antara mereka yang secara organisatoris seharusnya saling menopang.

Katib Aam semestinya berjalan selaras dengan Rais Aam. Ketua Umum idealnya bekerja harmonis dengan Sekjen.

Gus Lilur mengharapkan Muktamar ke-35 NU dapat menghadirkan pemimpin yang mampu mempersatukan.

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TAGS   PBNU  Nahdlatul Ulama  Kiai NU  Gus Lilur 
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