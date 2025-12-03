Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Gus Miftah Donasikan Rp 1 Miliar Untuk Korban Banjir di Aceh dan Padang

Rabu, 03 Desember 2025 – 18:16 WIB
Gus Miftah Donasikan Rp 1 Miliar Untuk Korban Banjir di Aceh dan Padang - JPNN.COM
Pendakwah Gus Miftah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (1/12) malam. Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pendakwah Gus Miftah menunjukkan kepeduliannya terhadap para korban banjir bandang dan longsor di Aceh serta Padang.

Dana yang disiapkan oleh Gus Miftah untuk bantuan tersebut pun mencapai Rp 1 Miliar.

Adapun bantuan yang disalurkan untuk para korban di Aceh dan Padang masing-masing sebesar Rp 500 juta.

"Nanti insyaallah hari Senin, setelah nanti teknisnya bisa kita cari, saya akan kirim sembako untuk Padang sebesar Rp 500 juta. Jadi, total Rp 1 Miliar untuk Aceh dan Padang," ujar Gus Miftah di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (1/12) malam.

Lewat teman-temannya yang berada di daerah sana, dia pun menyalurkan bantuan terhadap para korban yang ada di sana.

"Saya bilang, saya kalau nyari sembako dari sini susah, apa yang bisa saya lakukan? Mereka ternyata membantu saya untuk belanja di Banda Aceh kemudian besok akan dikirim ke lokasi bencana," kata Gus Miftah.

Dia sendiri berencana untuk terjun langsung ke lokasi bencana di Aceh dan Padang.

"Karena kebetulan saya besok hari Rabu masih ada peletakan batu pertama masjid di Lampung. Rabu sore saya pulang ke Jakarta, Kamis pagi saya berangkat ke Aceh. Nanti insyaallah kalau ke Padang, sekitar Senin," ucap Gus Miftah.

