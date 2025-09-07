Gus Muhaimin Gelar Doa Bersama untuk Bangsa dan Santuni 313 Yatim Piatu

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB), Abdul Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Gus Muhaimin menggelar doa bersama untuk bangsa sekaligus santunan kepada 313 anak yatim piatu.

Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan komitmen PKB dalam memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan ukhuwah dalam rangka menjaga dan mendoakan keselamatan bangsa.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Muhaimin mengajak seluruh anak yatim piatu yang hadir untuk bersama-sama mendoakan keselamatan dan kesuksesan bangsa Indonesia.

"Mari doakan bangsa dan negara kita Indonesia diberi keselamatan, kesuksesan, diajuhkan dari mara bahaya, ditentramkan oleh Allah SWT," katanya di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh Raya No. 9, Jakarta Pusat, Minggu (7/9).

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu juga secara khusus meminta doa agar Presiden Prabowo Subianto diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam memimpin Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

“Kami doakan juga agar Bapak Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kekuatan dan kemudahan dalam memimpin bangsa ini. Doa kita juga untuk seluruh perjuangan PKB agar selalu dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT,” lanjutnya.

Kegiatan santunan dan doa bersama ini tidak hanya sebagai bentuk perhatian terhadap anak-anak yatim, tetapi juga sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas serta semangat kebangsaan di tengah dinamika yang dihadapi bangsa.

Gus Muhaimin berharap, melalui doa dan dukungan bersama, bangsa Indonesia dapat melewati setiap tantangan dengan penuh keberkahan dan terus maju menuju cita-cita kemerdekaan yang sesungguhnya.(mc8/jpnn)