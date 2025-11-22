Gus Muhaimin: Kekuatan PKB Sempurna dengan Kehadiran Panji Bangsa

jpnn.com - DEPOK - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan PKB membutuhkan Panji Bangsa sebagai pasukan serbaguna yang selalu siaga di berbagai persoalan.

Menurut Gus Muhaimin -sapaan Muhaimin Iskandar, PKB membutuhkan Panji Bangsa yang punya keberanian.

"Mereka bermudal keberanian untuk selalu siaga menolong berbagai persoalan. Bencana alam, kekerasan, ancaman, dan bahaya. Itu akan menjadi bentengnya PKB," katanya saat pelantikan pasukan Panji Bangsa di Kota Depok, Sabtu (22/11).

Gus Muhaimin menuturkan Panji Bangsa akan terdepan menangani problem-problem kemasyarakatan, terutama yang darurat.

"Yang penting keberanian dan persatuan menjadi ujung dari perjuangan Panji Bangsa," katanya.

"PKB dengan badan otonom yang semua ada, pemuda, perempuan, serbaguna, pasukan khusus, semua menjadi perangkat partai untuk menjadi kekuatan yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri. PKB pun memiliki kekuatan yang sempurna dengan kehadiran Panji Bangsa," katanya.

Pria yang juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (PM) itu mengatakan bahwa kelahiran Panji Bangsa adalah kebutuhan di tengah berbagai tuntutan, tantangan, problematika kehidupan, keumatan, kebangsaan Indonesia.

"Panji Bangsa sebagai pelengkap yang utuh dari seluruh langkah dan batang tubuh sebuah organisasi besar seperti PKB. PKB ini besar bukan karena kursinya banyak, bukan karena ditopang oleh eksekutif dan legislatif yang lengkap, tetapi PKB ini lahir karena kekuatan sejarah yang melatar belakangi kehidupan dan kelahiran PKB, sehingga Panji Bangsa adalah bagian dari denyut nadi perjalanan sejarah," ujarnya.