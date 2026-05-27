Gus Muhaimin Optimistis Haji 2026 Sukses: Wujud Kesungguhan Presiden Bentuk Kemenhaj

Rabu, 27 Mei 2026 – 20:30 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Amirul Hajj sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar optimistis penyelenggaraan ibadah haji 2026 akan berjalan lebih sukses dan berkualitas. 

Optimisme itu disampaikan setelah melihat langsung pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di Arafah yang dinilainya berjalan lancar dan makin baik.

Hal tersebut disampaikan Gus Muhaimin-sapaan akrab Muhaimin Iskandar usai mengunjungi tenda 86 yang ditempati salah satu kloter jemaah haji asal Ngawi, Jawa Timur di Arafah, Mekkah, Selasa (26/6). 

Dalam kesempatan itu, dia turut melaksanakan salat dzuhur berjamaah yang dijamak takdim dengan asar bersama para jemaah.

“Alhamdulillah saya berkesempatan bisa berjamaah dzuhur, jamaak takdim dengan ashar, diawali dengan khutbah yang dibimbing oleh para petugas di sana,” ujar Gus Muhaimin dikutip JPNN.com, Rabu (27/5).

Dia mengaku terharu mendengar langsung pengalaman para jemaah yang merasa puas terhadap pelayanan haji tahun ini. 

Menurutnya, seluruh proses mulai dari keberangkatan hingga pergeseran menuju Arafah berjalan lancar dan aman.

“Semua proses jemaah Ngawi dalam satu kloter ini menceritakan bagaimana terharunya mereka karena semua proses berjalan dengan amat lancar. Penerbangan, transportasi, makan, kemudian pergeseran ke Arafah hingga jam 12 siang tadi, semua berjalan lancar dan aman,” katanya.

