Gus Muhaimin Sebut SDM Unggul dan Teknologi Jadi Kunci Kemajuan Bangsa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi menjadi kunci utama kemajuan bangsa.

Hal itu disampaikan Muhaimin saat menghadiri puncak Dies Natalis ke-1 Universitas Sunan Gresik (USG) di Sidayu, Kabupaten Gresik, Rabu (15/7).

"Saya yakin tiga syarat ini di tahun-tahun ke depan akan terwujud di Universitas Sunan Gresik sebagai syarat untuk mewujudkan kemajuan bangsa," kata Gus Muhaimin dikutip JPNN.com, Kamis (16/7).

Pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu mengapresiasi perkembangan USG yang dinilai berlangsung cepat meski baru berdiri selama satu tahun.

Menurutnya, USG berpotensi menjadi kampus termuda dengan laju perkembangan yang pesat.

Muhaimin juga mengaku bangga atas capaian USG yang kini telah memiliki ribuan mahasiswa, termasuk banyak penerima beasiswa.

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Dia berharap USG tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan rekayasa sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"USG punya tanggung jawab menjadi sumber kekuatan bangsa. Dari Gresik ini, kita ingin lahir ilmuwan dan praktisi yang akan mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi," ujarnya.