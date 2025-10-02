Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gus Muhaimin Tinjau Langsung Gedung Ponpes Al-Khoziny yang Ambruk di Sidoarjo

Kamis, 02 Oktober 2025 – 21:12 WIB
Gus Muhaimin Tinjau Langsung Gedung Ponpes Al-Khoziny yang Ambruk di Sidoarjo - JPNN.COM
Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengunjungi korban runtuhnya gedung tiga lantai di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Kamis (2/10). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Gus Muhaimin, mengunjungi lokasi runtuhnya gedung tiga lantai di Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Kamis (2/10).

Dalam kunjungan itu, Gus Muhaimin diterima langsung oleh pengasuh Ponpes Al Khoziny KH. Abdussalam Mujib.

Dia juga sempat melihat langsung proses evakuasi korban dan memberikan perhatian khusus terhadap penanganan darurat yang tengah dilakukan.

Baca Juga:

“Semua pesantren yang sedang membangun harus melibatkan tenaga ahli teknik. Gotong royong boleh, tetapi tetap harus ada hitungan ilmunya. Tidak boleh lagi membangun tanpa kalkulasi teknik. Itu sangat berisiko,” kata Gus Muhaimin.

Menko Pemberdayaan Masyarakat itu menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap korban, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang masih tertimbun reruntuhan.

“Yang paling pokok sekarang ialah memastikan korban di rumah sakit segera ditangani dengan cepat. Sementara korban yang masih tertimbun, serahkan kepada BNPB untuk segera dievakuasi."

Baca Juga:

"Keluarga juga meminta agar evakuasi dilakukan secepat-cepatnya, apa pun caranya,” lanjutnya.

Gus Muhaimin juga menyampaikan bahwa pendampingan kepada para korban telah dilakukan sejak hari sebelumnya. 

Ketum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengunjungi lokasi runtuhnya gedung tiga lantai di Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, pada Kamis (2/10).

TAGS   gedung ponpes al-khoziny  Gus Muhaimin  Ponpes Al Khoziny Ambruk  santri tewas  ketum PKB  Menko PMK 

