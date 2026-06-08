Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gus Salam Bersilaturahmi ke PWNU dan PCNU Bengkulu

Senin, 08 Juni 2026 – 09:52 WIB
Gus Salam Bersilaturahmi ke PWNU dan PCNU Bengkulu - JPNN.COM
Abdussalam Shohib atau Gus Salam (dua kiri) di Bengkulu. Foto: source for JPNN

jpnn.com - BENGKULU - KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengunjungi Bengkulu, Sabtu (6/6) untuk bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU setempat.

Gus Salam datang bersama masyayikh PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri, Diawali bersilaturahmi dengan Katib PWNU Bengkulu KH. Aly Shodiq, kemudian bertemu Rais dan Ketua PWNU Bengkulu KH. Hasbullah Achmad dan KH. Khairudin Wahid.

Gus Salam mengungkapkan rasa senang bisa berkunjung ke Bengkulu. Ia ingin merasakan kehangatan bertemu dengan saudara-saudara pengurus NU se-provinsi Bengkulu.

Baca Juga:

“Alhamdulillah, setelah dari Makassar kemarin, salat Jumat di sana dan menikmati Coto Makasar, sekarang saya ingin merasakan nikmatnya lauk pendap dan kue lepek binti, khas Bengkulu,” kata Gus Salam.

Dalam paparan perkenalan, Gus Salam menyampaikan rasa salut dan apresiasinya terhadap semangat pengurus NU se-Bengkulu. Antusias kehadiran dari pengurus terjauh seperti PCNU Mukomuko menunjukkan perjuangan mengurus jam’iyyah NU disertai pengorbanan lahir dan batin.

“Kekompakan dan soliditas pengurus NU dari PWNU dan PCNU se-Bengkulu, bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi PBNU dan PWNU lain dalam mengelola organisasi,” ujar Gus Salam.

Baca Juga:

“Semangat dan komitmen berkhidmah NU untuk memajukan pelayanan kepada nahdliyyin dan masyarakat, sangat tinggi. Di samping itu, Bengkulu secara geografis, berada di sepanjang Bukit Barisan dan Samudera Hindia menjadi potensi yang sangat besar untuk dikelola,” katanya.

"Jadi, kemajuan NU di Bengkulu membutuhkan keseriusan PBNU untuk memfasilitasi, mendampingi dan menguatkan seluruh inisiatif pengkhidmatan pengurus jam’iyyah kepada masyarakat berbasis kearifan dan potensi lokal,” imbuhnya.

Beberapa PCNU menanggapi dan menyampaikan catatan terhadap dinamika organisasi, terutama PBNU selama ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Salam  NU  PBNU  Abdussalam Shohib 
BERITA GUS SALAM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp