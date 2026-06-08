Gus Salam Bersilaturahmi ke PWNU dan PCNU Bengkulu

jpnn.com - BENGKULU - KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam mengunjungi Bengkulu, Sabtu (6/6) untuk bersilaturahmi dengan PWNU dan PCNU setempat.

Gus Salam datang bersama masyayikh PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri, Diawali bersilaturahmi dengan Katib PWNU Bengkulu KH. Aly Shodiq, kemudian bertemu Rais dan Ketua PWNU Bengkulu KH. Hasbullah Achmad dan KH. Khairudin Wahid.

Gus Salam mengungkapkan rasa senang bisa berkunjung ke Bengkulu. Ia ingin merasakan kehangatan bertemu dengan saudara-saudara pengurus NU se-provinsi Bengkulu.

“Alhamdulillah, setelah dari Makassar kemarin, salat Jumat di sana dan menikmati Coto Makasar, sekarang saya ingin merasakan nikmatnya lauk pendap dan kue lepek binti, khas Bengkulu,” kata Gus Salam.

Dalam paparan perkenalan, Gus Salam menyampaikan rasa salut dan apresiasinya terhadap semangat pengurus NU se-Bengkulu. Antusias kehadiran dari pengurus terjauh seperti PCNU Mukomuko menunjukkan perjuangan mengurus jam’iyyah NU disertai pengorbanan lahir dan batin.

“Kekompakan dan soliditas pengurus NU dari PWNU dan PCNU se-Bengkulu, bisa menjadi inspirasi sekaligus teladan bagi PBNU dan PWNU lain dalam mengelola organisasi,” ujar Gus Salam.

“Semangat dan komitmen berkhidmah NU untuk memajukan pelayanan kepada nahdliyyin dan masyarakat, sangat tinggi. Di samping itu, Bengkulu secara geografis, berada di sepanjang Bukit Barisan dan Samudera Hindia menjadi potensi yang sangat besar untuk dikelola,” katanya.

"Jadi, kemajuan NU di Bengkulu membutuhkan keseriusan PBNU untuk memfasilitasi, mendampingi dan menguatkan seluruh inisiatif pengkhidmatan pengurus jam’iyyah kepada masyarakat berbasis kearifan dan potensi lokal,” imbuhnya.