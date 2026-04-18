JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gus Salam Menyampaikan Gagasan tentang NU di Yogyakarta

Sabtu, 18 April 2026 – 16:29 WIB
Gus Salam (dua kiri) di Yogyakarta. Foto: source for JPNN

jpnn.com - YOGYAKARTA - PWNU DIY menerima kedatangan cucu pendiri NU KH Bisri Syansuri, yakni KH Abdussalam Shohib atau biasa juga disapa Gus Salam pada Rabu (15/4) malam.

Rombongan Gus Salam yang menyertai ialah para masyayikh dari PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri Jawa Timur.

Gus Salam sebelumnya telah menyampaikan rencana kehadirannya dan saat kedatangan dia disambut katib PWNU Mukhtar Salim bersama jajaran pengurus.

Ketua rombongan Gus Salam, KH Makmun Mahfudz mengucapkan terima kasih atas sambutan PWNU DIY.

"Terima kasih kepada PWNU DIY yang telah menerima dan menyambut kedatangan silaturahmi Gus Salam dan rombongan untuk bertemu Pengurus PWNU dan PCNU se-Yogyakarta,” kata Gus Makmun.

"Kami memperkenalkan Gus Salam, cucu Mbah Bisri. Gus Salam juga bagian dari keluarga PP Al-Falah Ploso dan PP Lirboyo, Kediri. Saya sampaikan niatan silaturahmi terkait ikhtiarnya sebagai kandidat Ketua Umum PBNU melalui muktamar yang akan datang,” ujar Gus Makmun.

"Gus Salam berikhtiar maju sebagai (calon) Ketua Umum PBNU atas permintaan dan perintah dari para guru-kiainya. Karena itu dia ingin mendapat doa dan restu dari pengurus PWNU dan PCNU se-Yogyakarta,” imbuhnya.

Gus Salam pun menyampaikan perkenalannya melalui gagasan dan pikiran tentang jam’iyyah Nahdlatul Ulama. Dia menjelaskan tentang kondisi NU saat ini dan proyeksinya ke depan.

Gus Salam  PBNU  Muktamar NU  NU Yogyakarta 
