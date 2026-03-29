Gus Salam: Sumber Kekayaan Strategis Harus Dikuasai Negara

jpnn.com - JOMBANG - Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, KH Abdussalam Shohib mengingatkan agar sumber-sumber kekayaan strategis negara untuk hajat rakyat banyak harus kembali dikuasai, dikelola, dan dikendalikan secara mandiri oleh negara, agar tidak ada monopoli dan manipulasi.

"Ekonomi berbasis gotong royong dan kreativitas inovatif diarusutamakan dan diarahkan agar terjadi pemerataan, tidak konglomerasi segelintir orang," ujarnya, Minggu (29/3).

Gus Salam -sapaan KH Abdussalam Shohib, juga mengatakan dunia pendidikan dan penelitian di Indonesia harus menjadi prioritas secara adil.

"Tidak sekadar memberi Makan Bergizi Gratis (MBG). Kejayaan peradaban nusantara bisa kembali dengan investasi sumber daya manusia (SDM) unggul," katanya.

Gus Salam meminta para pejabat dan birokrasi pandai-pandai berpuasa; menahan kemewahan dan kenyamanan demi masa depan bangsa.

Dia lalu menyinggung peran dan komitmen Nahdlatul Ulama (NU). "NU turut melahirkan negara, tidak mungkin mengkhianatinya, tetapi menjaganya," tutur Katib PBNU priode 2015-2018 itu.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Gerak Pengabdian Santri Indonesia (GPSI) berkata, sebagai kekuatan civil society, NU turut membidani gerakan reformasi 1998; berharap perubahan sebagaimana amanat UUD NKRI 1945.

"Posisi NU sebagai civil society terbawa arus perubahan. Walau sempat menyadarinya, tetapi karena faktor internal dan eksternal membuat daya tahan NU melemah," katanya.