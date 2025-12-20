Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gus Yahya Apresiasi Strategi Pemerintah Tangani Bencana Sumatra

Sabtu, 20 Desember 2025 – 23:49 WIB
KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Foto: dokumentasi PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengapresiasi strategi dan langkah pemerintah dalam menangani dampak bencana Sumatra.

Menurutnya, penanganan yang dilakukan menunjukkan progres nyata dan memberikan harapan bagi percepatan pemulihan masyarakat terdampak.

“Masalah yang kita hadapi memang sangat besar, tetapi satu per satu sudah mulai bisa diatasi. Strategi pemerintah dalam menangani dampak bencana menurut saya sudah sangat baik,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Sabtu.

Gus Yahya menegaskan skala bencana yang terjadi memang sangat besar dan menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat.

Penilaian tersebut disampaikannya berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan saat melakukan kunjungan ke Aceh beberapa hari sebelumnya.

“Saya melihat langsung kondisi di lapangan, khususnya di Aceh, dan memang dampaknya sangat parah. Banyak wilayah terdampak serius, infrastruktur rusak, dan aktivitas masyarakat lumpuh,” ujar dia.

Meski demikian, ia menilai pemerintah telah menyiapkan langkah penanganan yang sistematis dan terkoordinasi, sehingga berbagai persoalan yang muncul mulai dapat diatasi secara bertahap.

Gus Yahya mengakui masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, terutama dalam proses distribusi bantuan ke daerah-daerah yang sempat terisolasi akibat rusaknya infrastruktur. Namun, ia optimistis hambatan tersebut dapat segera diatasi.

