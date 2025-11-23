Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

Gus Yahya Blak-blakan soal Kunjungannya ke Israel dan Bertemu Netanyahu

Minggu, 23 November 2025 – 14:01 WIB
Gus Yahya Blak-blakan soal Kunjungannya ke Israel dan Bertemu Netanyahu - JPNN.COM
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya akui pernah ke Israel, tetapi dalam rangka menyuarakan Palestina. Foto: Ardini Pramitha/JPNN.com

jpnn.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menanggapi tudingan yang mengaitkannya dengan zionisme.

Isu tersebut mencuat setelah muncul informasi bahwa dia pernah diundang sebagai pembicara dalam sebuah forum yang diasosiasikan dengan jaringan pro-Israel.

Gus Yahya menegaskan bahwa kunjungannya ke Israel terjadi pada 2018, jauh sebelum dia terpilih sebagai Ketua Umum PBNU.

Baca Juga:

Dalam kunjungan tersebut, dia bertemu dengan sejumlah pejabat, termasuk Perdana Menteri dan Presiden Israel.

“Saya memang pernah ke Israel tahun 2018. Saat itu saya menghadiri beberapa forum dan bertemu berbagai tokoh, termasuk Netanyahu,” ujar Gus Yahya usai menghadiri rapat koordinasi Ketua PWNU se-Indonesia di Surabaya, Minggu (23/11).

Dia menyebut bahwa para pemilihnya dalam Muktamar 2021 mengetahui riwayat kunjungan tersebut namun tetap memberikan amanah kepadanya.

Baca Juga:

“Waktu Muktamar 2021, semua Ketua Cabang dan PWNU tahu saya pernah ke Israel, tahu saya bertemu Netanyahu. Dan mereka tetap memilih saya,” tutur Gus Yahya.

Gus Yahya menegaskan bahwa tujuan kunjungan itu bukan untuk membangun kedekatan politik, melainkan untuk menyuarakan dukungan terhadap Palestina di hadapan pihak Israel sendiri.

Ketum Umum PBNU Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) blak-blakan soal kunjungannya ke Israel pada 2018, serta bertemu Benjamin Netanyahu. Begini poinnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gus Yahya  Yahya Cholil Staquf  PBNU  Israel  Benjamin Netanyahu  Palestina 
BERITA GUS YAHYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp