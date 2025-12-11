Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Gus Yahya Menolak PBNU Terbelah, Tak Akui Pj Ketum KH Zulfa

Kamis, 11 Desember 2025 – 19:05 WIB
Gus Yahya Menolak PBNU Terbelah, Tak Akui Pj Ketum KH Zulfa - JPNN.COM
KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya soal perkembangan PBNU. Foto: Dok. PBNU

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah ada kubu-kubuan dalam tubuh PBNU.

Dia menegaskan untuk tidak disebut berkubu meski saat ini terdapat jabatan Ketua Umum yang dipimpin dirinya dan Pj Ketua Umum yang dijabat KH Zulfa Mustofa.

Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers usai batal menggelar rapat pleno di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/12).

Baca Juga:

“Jadi, pertama kami tidak menyikapi masalah ini sebagai kubu-mengkubu,” ucap Gus Yahya.

“Kami menghindari, menghindari persepsi sebagai kubu, tidak. Kami hanya ingin mempertahankan integritas tatanan organisasi."

Walau begitu, menurut Gus Yahya, rapat harian Syuriyah pada 20 November lalu yang memberhentikan dirinya dari posisi Ketua Umum PBNU dinilai tidak sah.

Baca Juga:

Gus Yahya menilai pemberhentian dirinya dari jabatan tersebut tak sesuai aturan yang berlaku di PBNU.

“Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak sah lantaran dibuat oleh institusi yang bukan wewenangnya,” kata dia.

Dia menegaskan PBNU untuk tidak disebut berkubu meski saat ini terdapat jabatan Ketua Umum yang dipimpin dirinya dan Pj Ketua Umum KH Zulfa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PBNU  Gus Yahya  Pj Ketum PBNU KH Zulfa  Kubu PBNU Sultan 
BERITA PBNU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp