Gus Yahya Menolak PBNU Terbelah, Tak Akui Pj Ketum KH Zulfa

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya membantah ada kubu-kubuan dalam tubuh PBNU.

Dia menegaskan untuk tidak disebut berkubu meski saat ini terdapat jabatan Ketua Umum yang dipimpin dirinya dan Pj Ketua Umum yang dijabat KH Zulfa Mustofa.

Hal itu dia sampaikan saat konferensi pers usai batal menggelar rapat pleno di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, pada Kamis (11/12).

“Jadi, pertama kami tidak menyikapi masalah ini sebagai kubu-mengkubu,” ucap Gus Yahya.

“Kami menghindari, menghindari persepsi sebagai kubu, tidak. Kami hanya ingin mempertahankan integritas tatanan organisasi."

Walau begitu, menurut Gus Yahya, rapat harian Syuriyah pada 20 November lalu yang memberhentikan dirinya dari posisi Ketua Umum PBNU dinilai tidak sah.

Gus Yahya menilai pemberhentian dirinya dari jabatan tersebut tak sesuai aturan yang berlaku di PBNU.

“Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak sah lantaran dibuat oleh institusi yang bukan wewenangnya,” kata dia.