Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Gustavo Almeida Bicara Soal Peluang Persija Jakarta Juara

Sabtu, 02 Mei 2026 – 16:16 WIB
Stiker Persija Jakarta Gustavo Almeida saat berlaga pada ajang Super League 2025/26. Foto: Dokumentasi Persija Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Striker andalan Persija Jakarta, Gustavo Almeida, melontarkan pernyataan yang mengejutkan di tengah panasnya perburuan gelar Super League 2025/2026.

Di saat peluang masih terbuka secara matematis, dia memberi sinyal ambisi juara bukan lagi fokus utama tim Macan Kemayoran.

Dengan empat laga tersisa, Persija sebenarnya belum sepenuhnya tersingkir. Persija kini duduk di peringkat ketiga dengan 62 poin, tertinggal tujuh angka dari Persib Bandung dan Borneo FC yang sama-sama memimpin klasemen dengan 69 poin. Namun, Gustavo Almeida memilih realistis.

"Jujur, sekarang kami tidak memikirkan itu (gelar juara). Kami jalan saja hari demi hari. Tentu ingin juara, tapi situasinya sulit," ungkapnya.

Alih-alih memasang target tinggi, Gustavo menekankan fokus tim kini sepenuhnya dialihkan ke setiap pertandingan tersisa.

Baginya, menjaga konsistensi jauh lebih penting daripada memikirkan sesuatu yang belum pasti.

Meski begitu, Gustavo memastikan kondisi ruang ganti tetap solid. Para pemain disebut masih menyimpan motivasi tinggi untuk menyapu bersih empat laga terakhir, sekaligus menjaga harga diri klub dan membahagiakan suporter.

"Kami saling percaya. Itu yang paling penting. Kami selalu ingin menang, untuk fans, keluarga, dan diri kami sendiri," ujarnya.

Striker Persija Jakarta Gustavo Almeida tidak lagi memikirkan kan timnya menjadi juara Super League. Dia ingin Persija fokus dalam menghadapi empat laga sisa

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Gustavo Almeida  Persija  Persija Jakarta  Liga Indonesia 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp