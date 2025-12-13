Gustavo Franca: Persib Bandung di Hati, Kemenangan untuk Malut United

Close Banner Apps JPNN.com
Sabtu, 13 Desember 2025 – 18:06 WIB
Gustavo Franca yang saat ini menjadi palang pintu Malut United. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Pertandingan Malut United melawan Persib Bandung akan menjadi laga spesial bagi bek asal Brasil, Gustavo Franca.

Pemain yang turut mempersembahkan dua gelar juara Liga 1 2024/25 untuk Persib itu kini akan berdiri di sisi berlawanan. Franca menyeberang ke Malut United pada awal musim 2025/26.

Franca pun berharap Malut United mampu meraih kemenangan pada laga tunda pekan ke-12 BRI Super League itu.

Apalagi, dalam dua pertandingan terakhir, Malut United hanya bermain imbang saat menghadapi Arema FC dan Persita Tangerang.

Karena itu, kemenangan menjadi harga mati bagi Malut United untuk menjaga peluang menembus papan atas klasemen sementara Super League.

"Tentu saja kami mengharapkan kemenangan di laga ini. Setiap pemain ingin tampil dan memiliki motivasi tinggi karena kami memiliki waktu persiapan selama 10 hari menjelang pertandingan," kata Franca dalam konferensi pers pralaga, Sabtu (13/12/2025).

"Kami akan masuk ke lapangan untuk bertarung demi tiga poin. Kami ingin menang di setiap pertandingan," sambungnya.

Menghadapi mantan klubnya, Franca mengaku telah menyiapkan mental. Dia menegaskan profesionalisme tetap dijunjung tingg meski Persib Bandung memiliki tempat istimewa di hatinya.

Gustavo Franca menyebut laga melawan Persib sebagai pertandingan spesial. Meski emosional, bek Malut United itu menargetkan tiga poin penuh.

