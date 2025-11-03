GWK Tegaskan Komitmen Sebagai Pusat Budaya Melalui Penjor Festival 2025

jpnn.com, BADUNG - Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam kesuksesan Penjor Festival 2025.

Setelah berlangsung selama sepekan penuh, rangkaian kegiatan festival budaya ini berjalan lancar dan meriah.

Penjor Festival menampilkan keindahan tradisi Bali melalui berbagai pameran, lomba, dan pertunjukan seni yang mengangkat filosofi Penjor sebagai simbol keseimbangan dan kemakmuran.

Puncak acara Penjor Festival yang digelar pada 31 Oktober hingga 1 November diwarnai antusiasme luar biasa dari masyarakat dan wisatawan.

Beragam kegiatan seperti Lomba Barong, Mekendang Tunggal, Balaganjur, Pameran Ogoh-Ogoh Mini, serta Pertunjukan Kolosal Sanggar Saba Sari dan penampilan musisi Bagus Wirata menjadi sorotan utama.

Turut hadir dalam acara ini Kabid Bidang Pemasaran Dispar Badung Ni Luh Ayu Rai Sarisarmini, serta I Gede Arta, Camat Kuta Selatan yang hadir mewakili Bupati Badung, sebagai bentuk dukungan nyata Pemerintah Kabupaten Badung terhadap pelestarian budaya Bali.

Ch. Rossie Andriani, Direktur Operasional GWK Cultural Park, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh seniman, pengrajin, komunitas budaya, dan tamu undangan yang telah berpartisipasi dalam festival ini.

“Kami sangat berterima kasih atas dukungan masyarakat Bali, para seniman, serta Pemerintah Kabupaten Badung yang telah bersama-sama mewujudkan semangat Penjor Festival. Keterlibatan semua pihak menunjukkan bahwa GWK benar-benar menjadi rumah bagi ekspresi budaya Bali yang hidup dan berkembang,” ujar Ch. Rossie Andriani dalam siaran persnya, Senin (3/11).