Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GWM Membocorkan Tampilan Luar Haval H9 Baru

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 13:19 WIB
GWM Membocorkan Tampilan Luar Haval H9 Baru - JPNN.COM
Tampilan luar GWM Haval H9. Foto: gwm

jpnn.com - Great Wall Motors (GWM) merilis tampilan eksterior dari Haval H9 baru, yang rencananya akan diluncurkan di Chengdu Auto Show, pada 29 Agustus mendatang.

Haval H9 MY2025 masih mengadopsi desain eksterior dan interior model lama.

Diprediksi SUV asal Tiongkok itu akan dilengkapi dengan peningkatan pada sisi mesin dan juga konfigurasinya.

Baca Juga:

Hal tersebut terlihat jelas dengan gambar yang dikeluarkan oleh GWM.

Haval H9 masih konsisten dengan model saat ini dengan mempertahankan lampu depan yang bundar dan mengadopsi desain serba hitam, termasuk gril depan, rangka jendela, alis roda, side skirt, rak bagasi, dan velg.

SUV segala medan tersebut diklaim untuk dapat menarik beban seberat 2,5 ton.

Baca Juga:

Hanya saja, GWM masih merahasiakan spesifikasi mesin yang nantinya akan diusung oleh Haval H9.

Model saat ini, H9 mengusung mesin 2.0T dengan daya maksimum 221 hp dan torsi puncak 385 Nm, yang dipadukan dengan transmisi 8-percepatan (AT).

Great Wall Motors (GWM) merilis tampilan eksterior dari Haval H9 baru, yang rencananya akan diluncurkan di Chengdu Auto Show, pada 29 Agustus mendatang.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GWM  GWM Haval H9 baru  Haval H9 2025  spesifikasi Haval H9 
BERITA GWM LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp