GWM Membocorkan Tampilan Luar Haval H9 Baru

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 13:19 WIB

jpnn.com - Great Wall Motors (GWM) merilis tampilan eksterior dari Haval H9 baru, yang rencananya akan diluncurkan di Chengdu Auto Show, pada 29 Agustus mendatang.

Haval H9 MY2025 masih mengadopsi desain eksterior dan interior model lama.

Diprediksi SUV asal Tiongkok itu akan dilengkapi dengan peningkatan pada sisi mesin dan juga konfigurasinya.

Baca Juga: Menyiksa GWM Haval Jolion Ultra HEV di 4 Tantangan Berbeda

Hal tersebut terlihat jelas dengan gambar yang dikeluarkan oleh GWM.

Haval H9 masih konsisten dengan model saat ini dengan mempertahankan lampu depan yang bundar dan mengadopsi desain serba hitam, termasuk gril depan, rangka jendela, alis roda, side skirt, rak bagasi, dan velg.

SUV segala medan tersebut diklaim untuk dapat menarik beban seberat 2,5 ton.

Hanya saja, GWM masih merahasiakan spesifikasi mesin yang nantinya akan diusung oleh Haval H9.

Model saat ini, H9 mengusung mesin 2.0T dengan daya maksimum 221 hp dan torsi puncak 385 Nm, yang dipadukan dengan transmisi 8-percepatan (AT).