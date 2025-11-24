GWM Ora 03 Mulai Diproduksi Secara Lokal di Bogor, TKDN Lebih Dari 40 Persen

Senin, 24 November 2025 – 20:13 WIB

jpnn.com, BOGOR - Great Wall Motor (GMW) memulai babak baru dengan melakukan perakitan lokal mobil listrik Ora 03 di pabrik Inchcape, Wanaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin (24/11).

GMW mengatakan hatchaback listrik bergaya retro memikiki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) lebih dari 40 Persen.

Sebelumnya, mobil tersebut diimpor secara utuh alias completely built up (CBU) dari Thailand.

“Fasilitas perakitan kami dirancang untuk memenuhi standar global yang ditetapkan GWM, guna memastikan setiap kendaraan ORA mematuhi tolok ukur keselamatan dan performa internasional,” ujar CEO Assembly Inchcape Indonesia Ingbert Grombach.

Grombach menyebut fasilitas itu dilengkapi teknologi pengujian kualitas canggih untuk memastikan setiap unit memenuhi standar keselamatan dan performa internasional.

Penjualan unit CKD dijadwalkan berlangsung mulai 2026, dengan harga yang bisa jadi lebih kompetitif.

Namun, perusahaan belum bisa memastikan mengenai penyesuaian harga baru setelah CKD.

“Kami belum tahu nanti misalnya Januari 2026 harganya seperti apa, namun harga itu yang paling penting adalah yang bisa memenuhi ekspektasi konsumen,” kata CEO Inchcape GWM Indonesia Bagus Susanto.