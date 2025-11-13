Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GWM Ora 5 Dibanderol Rp 250 Jutaan, SUV Listrik dengan Fitur AI dan Lidar

Kamis, 13 November 2025 – 17:48 WIB
GWM Ora 5 Dibanderol Rp 250 Jutaan, SUV Listrik dengan Fitur AI dan Lidar - JPNN.COM
GWM memperkenalkan SUV listrik Ora 5. Foto: gwm

jpnn.com - Great Wall Motor (GWM), mengumumkan pra-penjualan Ora 5, SUV kompak bertenaga listrik itu ditawarkan dengan harga kompetitif — mulai dari 109.800 yuan atau Rp 257 juta.

Meski ramah kantong, GWM Ora 5 datang dengan rasa mobil mewah, lengkap dengan fitur-fitur futuristik.

Retro di Luar, Futuristik di Dalam

Dari luar, Ora 5 tampil memikat dengan gaya retro khas lini Ora — mengingatkan pada kombinasi klasik dan modern yang manis.

Dimensinya, panjang 4.471 mm, lebar 1.833 mm, dan tinggi 1.641 mm, menjadikannya SUV kompak yang pas untuk penggunaan urban maupun perjalanan jauh.

Masuk ke dalam, suasananya berubah total: kabinnya minimalis dan digital penuh.

Dua layar besar mendominasi: panel instrumen 10,25 inci dan layar tengah mengambang 15,6 inci resolusi 2,5K.

Semua dikendalikan oleh sistem operasi Coffee OS generasi ketiga yang terintegrasi dengan AI DeepSeek.

Great Wall Motor (GWM), mengumumkan pra-penjualan Ora 5, SUV kompak bertenaga listrik itu ditawarkan dengan harga kompetitif — mulai dari Rp 257 juta

