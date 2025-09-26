Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GWM Ora 5, SUV Listrik Bergaya Retro-Modern

Jumat, 26 September 2025 – 14:38 WIB
GWM Ora 5, SUV Listrik Bergaya Retro-Modern - JPNN.COM
GWM memperkenalkan SUV listrik Ora 5. Foto: gwm

jpnn.com - Great Wall Motor (GWM) melalui brand Ora, memperkenalkan SUV listrik pertama yang diproduksi massal, yaitu Ora 5.

GWM mengeklaim Ora 5 tidak hanya menjadi SUV listrik pertama, tetapi juga menandai dimulainya arah desain dan teknologi bantuan mengemudi terbaru.

Memiliki bentuk kompak, Ora 5 ditarik sepanjang 4.471 mm, lebar 1.833 mm, dan tinggi 1.641 mm. Jarak sumbu rodanya 2.720 mm.

Eksterior Ora 5 membawa gaya retro-modern dengan garis bodi membulat dan sudut-sudut yang lebih halus.

Lampu utamanya juga berbentuk bulat yang menciptakan kesan ramah. Termasuk fasia depan tanpa gril dengan ventilasi lebih besar.

Kesan retro diperkuat dari pilihan warna unik yang terinspirasi dari keindahan alam, seperti Senna Grey, Linzhi Red, dan Sayram Lake Blue.

Ada tiga opsi warna lainnya lagi, seperti Aurora Green, Cliff White, dan Sand Dune Beige.

Bergeser ke kabin, nuansa retro masih kental lewat sentuhan panel kain tekstil di dasbor dan pintu.

Great Wall Motor (GWM) melalui brand Ora, memperkenalkan SUV listrik pertama yang diproduksi massal, yaitu Ora 5.

