GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Hadir di Indonesia, Inchcape Terlalu Percaya Diri?

Kamis, 28 Mei 2026 – 19:43 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah isu harga solar nonsubsidi yang melonjak signifikan, langkah GWM Indonesia memperkenalkan SUV diesel premium terbarunya justru menarik perhatian.

Entah terpaksa atau percaya diri, Inchcape GWM Indonesia menghadirkan GWM Tank 500 Diesel Black Warrior Edition untuk pasar nasional.

Model edisi khusus itu hadir melengkapi lini Tank 500 Diesel yang sebelumnya sudah diisi varian 4x2 dan 4x4.

Menariknya, GWM tidak bermain di sisi performa tambahan, melainkan memperkuat karakter visual dan kesan eksklusif kendaraan tersebut.

Sesuai namanya, Black Warrior Edition tampil serba hitam tanpa sentuhan aksen krom.

Mulai dari gril, lampu depan, roof rail, sidestep, gagang pintu, hingga pelek 20 inci dibuat senada dengan balutan warna gelap yang memberi kesan lebih sangar dan premium.

Meski tampil berbeda, spesifikasi teknisnya tetap mengusung basis Tank 500 Diesel 4x4.

SUV itu dibekali mesin 2.4 liter turbo diesel GW4D24 yang menghasilkan torsi 480 Nm dan dipadukan transmisi otomatis sembilan percepatan.