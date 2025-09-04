Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

GWM Tank 500 PHEV 2026 Hadir dengan Sejumlah Pembaruan, Apa Saja?

Kamis, 04 September 2025 – 14:58 WIB
GWM Tank 500 PHEV 2026 Hadir dengan Sejumlah Pembaruan, Apa Saja? - JPNN.COM
Tampilan mobil GWM Tank 500 Hi4-T Plug-in Hybrid. (GWM)

jpnn.com, TIONGKOK - Great Wall Motor (GWM) melakukan penyegaran pada model Tank 500 versi 2026.

Mobil pesaing Mitsubishi Pajero dan Toyota Fortuner itu akan menggunakan sistem teknologi Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) dan penggerak empat roda atau 4WD mekanis.

Drive, pada Kamis (4/9) melaporkan, GWM Tank 500 ditawarkan dalam dua varian PHEV, yakni Hi4-T dan Hi4Z.

Baca Juga:

Selain itu, mobil tersebut akan diposisikan di atas Tank 500 hybrid non plug-in yang sudah ada.

GWM Tank 500 Hi4-T Plug-in Hybrid 2026 menggunakan mesin bensin empat silinder 2.0 liter turbocharged yang dipadukan motor listrik 37,1 kWh. Tenaga totalnya mencapai 414 PS dan torsi 750Nm.

Dengan mesin itu, mobil tersebut bisa melaju dari 0-100km/jam hanya membutuhkan waktu 6,9 detik.

Baca Juga:

Sementara itu, Tank 500 Hi4-Z hadir dengan motor listrik ganda dan baterai 59,05 kWh.

Hasilnya, tenaga melonjak hingga 863 PS dan torsi 1.195 Nm.

Great Wall Motor (GWM) melakukan penyegaran pada model Tank 500 versi 2026. Apa saja yang berubah?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   GWM Tank 500 PHEV  Tank 500 PHEV 2026  Spesifikasi Tank 500  SUV GMW  Toyota Fortuner  GWM 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp