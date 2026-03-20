H-2 Lebaran Jadi Puncak Mudik Kedua, Tol Japek hingga Nagreg Mulai Padat

jpnn.com, BANDUNG - Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat memastikan puncak arus mudik gelombang kedua sudah terjadi pada H-2 Lebaran atau Kamis (19/3/2026).

Sejumlah jalur terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan, baik roda dua atau empat.

Kepala Dishub Jabar Dhani Gumelar mengatakan, pada H-2 Lebaran menunjukkan peningkatan volume kendaraan yang signifikan seiring tercapainya puncak arus mudik gelombang kedua.

"Kepadatan terpantau di ruas Tol Jakarta Cikampek, khususnya pada akses masuk Rest Area KM 57, serta jalur selatan seperti Cileunyi dan Nagreg yang mulai diserbu pemudik motor dan mobil pribadi," kata Dhani saat dikonfirmasi, Jumat (20/3/2026).

Dengan meningkatnya jumlah kendaraan, Dhani memastikan beberapa jalur turut ditemukan kepadatan hingga terjadi kemacetan. Namun tidak signifikan karena turut dilakukan penanganan berupa one way dan skema lainnya.

"Untuk mengantisipasi kemacetan, pihak kepolisian tetap memberlakukan rekayasa lalu lintas berupa sistem one way dari KM 70 Cikatama hingga Kalikangkung serta contraflow di KM 36-70," ujarnya.

Sementara itu, untuk transportasi umum, kata Dhani, di Terminal Leuwipanjang dan Cicaheum dilaporkan ramai lancar dengan pengawasan ketat melalui ramp check untuk memastikan keselamatan penumpang selama masa mudik ini.

"Kondisi lalu lintas secara umum terpantau ramai lancar dan terkendali, dengan dominasi kendaraan roda dua dan roda empat pribadi," ucapnya.