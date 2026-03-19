H-2 Lebaran, Jalur Nagreg One Way Sepenggal, Kendaraan Lancar ke Limbangan Garut

jpnn.com, NAGREG - Polisi memberlakukan skema one way sepenggal di jalur Nagreg, Kabuaten Bandung menuju arah Limbangan, Kabupaten Garut, Kamis (19/3/2026) atau H-2 Lebaran.

Mereka menilai jumlah pemudik yang melintasi jalur Nagreg pada hari ini, lebih sedikit dibandingkan Rabu (18/3) malam hingga dini hari.

Kapolrsta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono mengatakan, hingga puku 15.15 WIB pihaknya memberlakukan one way sepenggal bekerja sama dengan Polres Garut, Dinas Perhubungan dan instansi lainnya.

"Total hari ini sudah kami laksanakan sebanyak 3 kali (one way). Terlihat ini one way sepenggal ketiga, kendaraan begitu cepat ke arah Limbangan," kata Aldi saat ditemui di Pos Pam Cikaledong, Nagreg.

Menurutnya, one way sepenggal efektif mengurai kemacetan. Adapun kepala kendaraan berada di Limbangan, sedangkan ekornya ada di Pos Pam Cikaledong.

Terkait puncak arus mudik, Aldi menuturkan, sejak Kamis dini hari hingga pagi diperkirakan sudah terlewati. Sebab kondisi saat ini lebih sedikit dibandingkan kemarin.

"Tadi malam sampai tadi pagi jam 6 subuh itu sepertinya puncaknya. Karena kalau kami lihat hari ini volumenya lebih sedikit dibanding tadi malam dan hari tadi," ucapnya.

Sebelumnya, kepadatan kendaraan roda dua dan roda empat terjadi di jalur selatan Nagreg pada H-2 Lebaran tahun 2026 atau Kamis (19/3/2026) siang.