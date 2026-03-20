JPNN.com - Nasional - Humaniora

H-2 Lebaran, PLBN Motaain Dipadati Pelintas Batas RI - Timor Leste

Jumat, 20 Maret 2026 – 13:55 WIB
Aktivitas lintas batas di PLBN Motaain. Foto: Humas BNPP

jpnn.com - BELU — Aktivitas lintas batas di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain menunjukkan tren peningkatan pada H-2 menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

Kepala PLBN Motaain, Maria Fatima Rika, mengatakan bahwa lonjakan perlintasan dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan momentum libur Lebaran 2026 untuk melakukan perjalanan lintas negara Indonesia - Timor Leste.

“Suasana perlintasan pada H-2 Idulfitri terpantau ramai sejak pagi hari. Berdasarkan data yang kami himpun, jumlah perlintasan orang pada pintu keberangkatan mencapai 574 pelintas batas, terdiri atas 305 Warga Negara Indonesia dan 269 Warga Negara Asing,” ujar Rika dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/3).

Baca Juga:

Ia menambahkan, arus kedatangan juga mencatatkan angka yang lebih tinggi.

“Pada pintu kedatangan tercatat 612 orang, dengan rincian 225 WNI dan 387 WNA,” jelasnya.

Baca Juga:

Selain perlintasan orang, mobilitas kendaraan turut mengalami peningkatan. Rika mengungkapkan, sebanyak 27 unit kendaraan pribadi tercatat berangkat meninggalkan wilayah Indonesia melalui PLBN Motaain, sementara 51 unit kendaraan lainnya masuk dari arah sebaliknya.

Tidak hanya pelintas, geliat libur Lebaran 2026 juga terasa dari kunjungan wisatawan.

Jumlah pelintas batas RI-Timor Leste di PLBN Motaain menunjukkan tren peningkatan pada H-2 Lebaran 2026.

TAGS   PLBN  PLBN Motaain  Timor Leste  Lebaran 2026 
