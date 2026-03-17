H-4 Lebaran Angka Kecelakaan Mudik Turun Drastis, Fatalitas Korban Berkurang

jpnn.com, BEKASI - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menyampaikan laporan terkait situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) selama lima hari berjalannya Operasi Ketupat 2026.

Dia menyatakan bahwa hingga saat ini situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) masih sangat kondusif tanpa ada gangguan menonjol.

"Kami sampaikan kepada Pak Menteri, bahwa Harkamtibmas selama operasi hingga 5 hari ini tidak ada peristiwa yang menonjol," kata Irjen Agus.

Hal ini disampaikan Irjen Agus seusai memantau situasi mudik terkini bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi dan Dirut Jasa Marga, Rivan A Purwantono di Command Center Korlantas Polri KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/3).

Dia juga mengungkapkan terdapat penurunan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Data kepolisian menunjukkan tren positif dalam menekan angka kecelakaan di jalur mudik.

"Peristiwa kecelakaan kami sampaikan bahwa sampai saat ini ada penurunan sebesar 15,50 persen. Bahkan, untuk fatalitas korban jiwa, terjadi penurunan drastis hingga 38,9 persen," ungkapnya.

Penurunan angka kecelakaan ini disebut sebagai hasil dari manajemen rekayasa lalu lintas yang ketat, mulai dari pengalihan arus, contraflow, hingga penerapan one way.