H-4 Lebaran & Hari Raya Nyepi, Gilimanuk Padat, Menhub Siapkan Ini

Rabu, 18 Maret 2026 – 06:30 WIB
Antrean kendaraan yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Foto dok ASDP

jpnn.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bergerak cepat merespons kepadatan arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Bali yang memasuki H-4 Lebaran dan Hari Raya Nyepi.

Menhub Dudy membeberkan sejumlah skema jitu untuk mengurai kemacetan di pintu keluar-masuk Pulau Dewata tersebut. Salah satu fokus utamanya adalah memisahkan jenis kendaraan.

"Terkait dengan Gilimanuk, beberapa langkah sudah kami lakukan. Di antaranya memisahkan kendaraan besar ke buffer zone," kata Menhub Dudy di Command Center Korlantas Polri KM 29, Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (17/3) malam.

Menurut Dudy, pihaknya kini memprioritaskan kendaraan kecil dan bus untuk mendahului penyeberangan agar arus lalu lintas lebih mengalir.

Selain pemisahan kendaraan, Kemenhub juga mengerahkan kapal-kapal berkapasitas besar untuk mempercepat proses penyeberangan.

"Kami menambah kapal-kapal besar untuk mempercepat penyeberangan dan memperbesar volume kendaraan yang bisa diangkut," lanjutnya.

Tidak hanya itu, pola operasional kapal juga diubah menjadi TBB atau Tiba Bongkar Berangkat. Artinya, kapal hanya menurunkan penumpang dan kendaraan, lalu segera kembali ke Gilimanuk tanpa menunggu lama.

"Harapannya dengan beberapa kebijakan tersebut bisa mengurai kepadatan yang terjadi di Gilimanuk," tegas Dudy.

