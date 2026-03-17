H-4 Lebaran, Lalu Lintas Nagreg Malam Ini Bisa Tembus 82 Ribu Kendaraan

BANDUNG - Peningkatan volume kendaraan pemudik mulai terjadi di jalur Nagreg, Kabupaten Bandung, pada Selasa (17/3/2026) atau H-4 Idulfitri 1447 Hijriah.

Kendaraan dari arah Bandung menuju Garut via Nagreg tampak padat sejak Selasa sore.

Kemacetan kendaraan sempat mengular sejauh 5 kilometer dari Cibiru hingga Cileunyi. Kemudian, di daerah Rancaekek dan Cicalengka juga sempat terjadi kepadatan, tetapi hanya sementara.

Koordinator Humas Pos Pengamanan Lebaran Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bandung, Ruddy Heryadi, mengatakan, dibandingkan hari kemarin, di H-4 ini jumlah kendaraan yang melewati jalur Nagreg meningkat signifikan.

Sampai dengan pukul 18.00 WIB, ada 65 ribu kendaraan yang mudik melewati Nagreg.

Peningkatan volume kendaraan diprediksi masih akan terjadi sampai dengan tengah malam nanti.

"Di H-4 ini untuk volume lalu lintas, sampai pukul 18.00 WIB tadi, jumlah kendaraan yang mengarah ke Garut mencapai sekitar 65 ribu kendaraan," kata Ruddy.

Dia menjelaskan, peningkatan volume kendaraan ini terlihat dari jumlah pengendara yang melintas di jam-jam tertentu.