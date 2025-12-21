H-5 Natal, 519.878 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek

jpnn.com - JAKARTA - Jasa Marga mencatat 519.878 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 hingga H-5 Natal 2025, pada periode Kamis (18/12) pukul 06.00 WIB sampai dengan Minggu (21/12) pukul 06.00 WIB.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung)," ujar Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/12).

Total volume lalu lintas yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 7,1 persen jika dibandingkan lalin normal (485.592 kendaraan) pada periode yang sama.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Menggelar Pasar Kreatif Natal 2025 di Taman Lapangan Banteng

Jika dibandingkan dengan periode Natal 2024, total volume lalin ini meningkat 6,0 persen (490.621 kendaraan).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek dari ketiga arah, yaitu mayoritas 233.647 kendaraan (45,0 persen) menuju arah timur (Trans Jawa dan Bandung), 159.296 kendaraan (30,6 persen) menuju arah barat (Merak), dan 126.935 kendaraan (24,4 persen) menuju arah selatan (Puncak).

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Tol Jakarta-Cikampek dengan jumlah 115.028 kendaraan, meningkat 17,9 persen dari lalin normal.

Untuk lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Tol Cipularang dengan jumlah 118.619 kendaraan, meningkat sebesar 10,5 persen dari lalin normal.

Total lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut 233.647 kendaraan, meningkat 14,0 persen dari lalin normal.